الكويت تطلب من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وأنها قررت مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها خلال 48 ساعة.
وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان لها، بأن تلك الخطوة تأتي نظراً لإمعان لبنان واستمراره في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع البيان: “إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايد لآفة المخدرات إلى الكويت، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضافت الخارجية الكويتية أنها تأسف لما آلت إليه الأمور، مؤكدة حرصها على اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس به.
وتأتي تلك الخطوة عقب استدعاء كلا من السعودية والبحرين لسفرائهم من لبنان احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بحق المملكة العربية السعودية.
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