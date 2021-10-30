الجيش السوري يتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق

قال التلفزيون الرسمي السوري، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق أسفرت عن إصابة جنديين سوريين.

وأشار إلى أنه جرى سماع دوي انفجارات في ريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري، أن القوات الإسرائيلية أطلقت، صباح اليوم، رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر، إلى أن العدوان أدى إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

ودمّر القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لإيران ومجموعات موالية لها في منطقتي قدسيا والديماس. وسبق لإسرائيل ان استهدفت المنطقة مرات عدة.