الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى لبنان وسحب دبلوماسييها

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

واتخذت العديد من دول الخليج إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته "إساءة" و"تحيزا" بحق السعودية والإمارات.

ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".

فيما أعلن سفير لبنان لدى السعودية، فوزي كبارة، مغادرته الرياض غدا الأحد، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال السفير كبارة، في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية: "سأغادر الرياض غدا بعد أن قُطعت العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية بشكل كامل، لكن يمكن إعادة المياه إلى مجاريها في حال نفّذ لبنان المطالب التي أُعلن عنها".