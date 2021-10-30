اليمن.. تسجيل 6 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن إنها سجلت اليوم السبت انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة بالبلاد.
وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان أنها سجلت 6 إصابات جديدة بكوفيد-19 في ثلاث محافظات، علاوة على 3 وفيات، مقارنة مع 22 إصابة و3 وفيات أمس الجمعة .
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها إلى 9779 إصابة، تعافى منها 6376 ، ولا يزال هناك 1523 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1880.
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