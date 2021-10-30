أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الأمن في السودان له أهمية قصوى بالنسبة إلى المملكة، داعيا كل الأطراف السودانية المعنية إلى حوار.
ونقلت قناة "العربية" عن بن فرحان قوله في حديث خاص، مساء اليوم السبت، أن "لأمن السودان أهمية قصوى بالنسبة إلى السعودية".
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن المطلوب في السودان هو حوار بين كافة الأطراف للتوصل إلى مخرجات مقبولة للجميع.
ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.
وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال، عبد الله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.
لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: أمن السودان أهمية قصوى بالنسبة إلى المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.