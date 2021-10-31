ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية

بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان، فولكر بيريتس، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة وسبل المضي قدما في السودان.

وقال بيريتس في تغريدة: “حمدوك بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته”.

ونقل التلفزيون الرسمي السوداني عن الشرطة نفيها أمس السبت إطلاق النار على المتظاهرين.

وأضاف التلفزيون أن الشرطة أكدت أن أحد عناصرها تعرض لطلق ناري.

وكانت لجنة طباء السودان قد قالت في وقت سابق إن 3 أشخاص قُتلوا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات عمت أرجاء السودان تنديدا بالتحرك العسكري الذي وقع قبل أيام وللمطالبة بإعادة الحكم المدني.