في انخفاض واضح.. الصحة السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 548617 ، منذ تفشي الجائحة في المملكة.
وأكدت وزارة الصحة، تسجيل يوم أمس حالة وفاة جديدة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8794 حالة وفاة في المملكة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 36 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 537570 شخصا.
وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.
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