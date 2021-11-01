الإمارات توافق على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة بلقاح...

قالت وزارة الصحة في دولة الإمارات في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الإثنين، إن دولة الإمارات وافقت على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما ضد كورونا.

وقبل هذا القرار كان اللقاح الوحيد الذي تمت الموافقة عليه لتطعيم الأطفال الصغار جدا هو لقاح سينوفارم الذي تمت الموافقة عليه للأعمار من 3 إلى 17 عاما مع توفير لقاح فايزر للأطفال فوق سن 12 عاما.

وقال البيان، إن “نتائج الدراسات السريرية أشارت إلى أن اللقاح آمن وقد منح فعلا استجابة مناعية قوية للأطفال ما بين سن 5 و11 عاما وهذا سيسهم في تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وحماية المجتمع ويؤكد على نهج الدولة الاستباقي لدعم العودة للحياة الطبيعية والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع”.

وقالت الوزارة أيضا، إنه بوسع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والذين سبق تطعيمهم بلقاحات فايزر-بيونتيك أو لقاحات سبوتنيك المصنعة في روسيا الحصول على جرعة منشطة ثالثة.