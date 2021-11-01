مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.
ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، بالإضافة للاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.
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