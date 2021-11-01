الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع السعودية جدية ونناقش الملفات بصورة شفافة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن المفاوضات التي تجريها طهران مع السعودية جدية ويتم مناقشة الملفات بصورة شفافة.
وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "مفاوضاتنا مع السعودية جدية وناقشنا العديد من الملفات بشكل شفاف".
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت الماضي، أن المحادثات بين المملكة وإيران "ودية" قائلا "لقد أجرينا أربع جولات من المحادثات حتى الآن. المحادثات ودية ولكنها لا تزال في سياق استكشافي. ما زلنا نأمل أن تحقق تقدما ملموسا.. لكن حتى الآن، لم نحرز تقدما كافيا لنكون متفائلين"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز.
وأكدت السعودية وإيران أنهما عقدتا خلال الأشهر الماضية 4 جولات من المحادثات في بغداد، التي تطرقت إلى تطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 6 سنوات إضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية مثل اليمن ولبنان.
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