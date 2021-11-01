وزيرة التطوير الحكومي الإماراتية: نعول على الشباب ونؤمن بأنهم أساس التقدم

أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل الإماراتية، عهود بنت خلفان الرومي، أهمية دور الشباب عموماً، والاقتصاديين الشباب على وجه الخصوص، في دعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وفي مشاركة الحكومة جهود التطوير والتنمية وتصميم المستقبل.

وأشارت الوزيرة الإماراتية، مشاركتها في جلسة حول “مشاريع اقتصادية شبابية” في جناح الشباب في ” إكسبو 2020 دبي”، إلى أن الإمارات، بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتوجيهات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعول الكثير على الشباب، وتؤمن بأنهم أساس التقدم والتطور وتحقيق أفضل الإنجازات.

وقالت الورمي إن وثيقة “المبادئ العشرة” لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، تركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، ما يمثل مهمة مشتركة في صميم عمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بكافة تخصصاتها، وإن الوثيقة تتبنى الاستثمار في الإنسان ورأس المال البشري بوصفه المحرك الأهم للتنمية، وتركز على تعزيز التفوق الرقمي والتكنولوجي للدولة.

وتابعت أن ضمان تحقيق هذه المبادئ يتطلب مشاركة فاعلة من الشباب، الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكبرى في قيادة التحول والتغيير، وفي بناء هذا النموذج الاقتصادي.

ووجهت الشكر إلى وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، والمؤسسة الاتحادية للشباب، على المبادرات الهادفة لبناء قدرات ومهارات الكوادر الشابة وتعزيز مشاركتهم في مسيرة المستقبل، ودعت الشباب إلى المشاركة الفاعلة بأفكارهم المبتكرة ومشاريعهم النوعية الهادفة لدعم مسيرة التقدم والازدهار خلال الخمسين عاما المقبلة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز دور الحكومة كمنصة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع في ابتكار الحلول وتطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات، لافتة إلى أن مكتب التطوير الحكومي والمستقبل أطلق مبادرتين لدعم هذه التوجهات هما؛ شراكات المستقبل التي تهدف إلى تعزيز شراكة الحكومة مع القطاع الخاص ودعم جهود الاستعداد للمستقبل وابتكار الحلول النوعية للتحديات المستقبلية، وروّاد المستقبل وهي منصة وطنية تجمع نخبة العقول الإماراتية الشابة الموهوبة في مجالات استراتيجية متنوعة تشمل الاقتصاد والمال وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والهندسة والفلسفة وغيرها.

ودعت الاقتصاديين الشباب إلى اقتراح مشاريع ومبادرات تدعم توجهات الدولة المستقبلية، وأكدت أن الفرصة كبيرة أمام الشباب للمساهمة في المسيرة التنموية للمرحلة الجديدة، وفي تصميم مستقبل العمل الحكومي.

من جانبها رحبت وزيرة الدولة لشؤون الشباب بمشاركة عهود الرومي تجاربها وخبراتها المتنوعة مع أعضاء البرنامج، وقالت: “إن رؤية قيادتنا الرشيدة وضعتنا في مراكز الصدارة في مختلف القطاعات والاستثمار في طاقات الشباب يعزز ريادتنا اقتصاديا، ونتوقع من المرحلة الثانية لبرنامج الاقتصاديين الشباب أنها ستبني على مكتسبات البرنامج لتطوير قدرات المشاركين وتعزيز مهاراتهم القيادية في مجالات العمل الاقتصادي”، متابعة: “تضع حكومة دولة الإمارات مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تكريس دور الشباب في القطاعات الاقتصادية”.

وأضافت: ” المواهب الاقتصادية الشابة تمكنت من تغيير النظرة السائدة لدولتنا بأنها قائمة على الاقتصاد النفطي بنسبة تتجاوز 80% إلى دولة قائمة على الاقتصاد المتنوع؛ حتى باتت اليوم من أهم الدول اقتصادياً وأكثرها نجاحاً في مجال استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال في شتى القطاعات”.

واستطردت: “نحن اليوم وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة نتبوأ مركز الصدارة في العديد من القطاعات ومحظوظين بعقول شبابنا المبدع والمؤهل لقيادة المستقبل”.

واستضاف جناح الشباب في ” إكسبو 2020 دبي” وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل الإماراتية، عهود بنت خلفان الرومي، في جلسة حول “مشاريع اقتصادية شبابية” أولى فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الاقتصاديين الشباب، والذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب برعاية ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويهدف البرنامج إلى تكريس دور الكوادر الوطنية الشابة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن تزويدهم بأهم المهارات والتوجهات الاقتصادية العالمية، والخبرات العملية والعلمية التي تمكنهم من طرح رؤى اقتصادية مبتكرة، وفعالة.

ويستهدف أيضاً توعية جيل الشباب بأهمية التخصص الدقيق في القطاعات والمجالات الاقتصادية المتنوعة، وصولاً إلى بناء رؤى اقتصادية تستشرف المستقبل القائم على مرتكزات تكنولوجية ورقمية مُتقدمة، وبما يحقق المُستهدفات الوطنية في بناء جيل واع اقتصادياً من الشباب، على علم ودراية بالمعايير الاقتصادية العالمية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع في دولة الإمارات والاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة وعوامل النجاح التي تتوافر فيها.