”5+5” الليبية: تعهد من ممثلي دول الجوار فى اجتماع القاهرة بإخراج المرتزقة

استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف في 8 أكتوبر 2021 والذي تبنت فيه خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وبناءا على طلبها، اجتمعت اللجنة العسكرية بم مثلي دول السودان وتشاد والنيجر وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور رئيس البعثة يان كوبیش لغرض التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة تمكن هذه الدول من أجل التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار.

وقد سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري، كما أبدی ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر استعدادهم التام ل لتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

وتؤكد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبى في هذا الشأن.

كما تتقدم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذه الاجتماعات وحسن الاستقبال والضيافة.