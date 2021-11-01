البرهان: لدينا مجالات للاستثمارات الروسية ونأمل تنفيذها في وقت قريب

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن الخرطوم لديها مجالات للاستثمارات الروسية، معربا عن أمله في أن تنفذ هذه الاستثمارات في وقت قريب.
وأكد البرهان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية حول آفاق الاستثمارات الروسية في السودان، أن "هناك مجالات للاستثمار ليست بالسهل فتح الحديث عنها والتحاور فيها، ونتمنى أن نراها قريبا على أرض الواقع".
وأضاف البرهان: "هناك حديث عن الاستثمارات في التعدين والطاقة والزراعة، وأظنها تسير بطريقة جيدة".
وحول تعليق البنك الدولي وواشنطن والاتحاد الأوروبي المساعدات المالية إلى السودان، قال البرهان "نقول لكل من يريد تقديم الدعم والمساندة، إذا كان يريد تقديمها للسودان والسودانيين فمرحبا بهذه المساندة، وإذا كان يريد تقديم المساعدة لفئة محددة أو مجموعة محددة فنحن لا نرحب بهذه المساعدة".
وعن إمكانية طلب مساعدات من دول أخرى مثل روسيا أو غيرها، قال البرهان "كل الوسائل التي تقود لمساعدة الدولة السودانية والشعب السوداني سنطلبها من دون شك".
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