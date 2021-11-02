إصابة وزير الخارجية الإيراني بكورونا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن نتائج فحوص الوزير حسين أمير عبد اللهيان أثبتت إصابته بكوفيد-19.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، لوسائل الإعلام الرسمية، في وقت متأخر من أمس الإثنين، “حالته الصحية العامة جيدة ويستمر في ممارسة عمله من الحجر الصحي”. وأضاف أن جدول زيارات الوزير تغير.
وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق من يوم الإثنين أن الوزير سيسافر إلى الهند في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لحضور اجتماع للجنة الاقتصادية الهندية الإيرانية المشتركة.
ولم يُدلِ المتحدث باسم الوزارة بمزيد من التفاصيل عما إذا كان الوزير سيتمكن من السفر إلى نيودلهي هذا الشهر.
ولا يشارك وزير الخارجية بشكل مباشر في مفاوضات استئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والمقرر أن تُستأنف بنهاية الشهر الجاري.
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