المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي يصل الخرطوم

ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمحاولة نزع فتيل الأزمة، التي تلت الإجراءات الذي قام به قائد الجيش السوداني في الأسبوع المنصرم.

وكانت مراسلة الغد من الخرطوم، عفراء فتح الرحمن، قالت إن رئيس الوزراء السوداني المُقال، عبد الله حمدوك التقى، بالأمس في منزله تحت الإقامة الجبرية، مع سفراء دول الترويكا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج.

وأضافت أن حمدوك أكد، خلال اللقاء، على أن بداية حل الأزمة الحالية في السودان هي إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها.

وأشارت المراسلة إلى أن حمدوك أكد أيضا تمسكه بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، وأنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات تخص الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأبلغ وفد الترويكا حمدوك بأن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان سيصل إلى الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة.