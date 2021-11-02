المملكة تُشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي السابع لزعماء الأديان العالمية

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية في أعمال الاجتماع الـ 20 للأمانة العامة للمؤتمر الدولي السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي عقد مؤخراً في جمهورية كازاخستان بمشاركة ممثلين من القيادات الدينية في دول العالم.

وألقى المستشار بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية محمد بن عبدالواحد العريفي، الذي رأس الوفد، كلمة أوضح فيها أن المملكة انطلاقا من ريادتها للعالم الإسلامي وسياستها الراسخة أسهمت في دعم التعايش السلمي من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مؤكداً أن المملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله وهي تسعى لخدمة الدين ونشر ثقافة التسامح التي دعا إليها الإسلام والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، مشيراً إلى الزيارة التي أمر بها الملك فيصل رحمه الله للفاتيكان لحمل رسالة الإسلام ومبادئه السمحة، والوسطية والحوار.

يُذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022 في مدينة نور سلطان في كازاخستان، وسيناقش دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كورونا العالمي.