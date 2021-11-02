مقتل 5 أشخاص بينهم روسيان بحادث تحطم طائرة شحن في دولة جنوب...

أسفر تحطم طائرة شحن في جوبا عاصمة جنوب السودان، عن مصرع 5 أشخاص بينهم روسيان، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير مطار جوبا، أن الحادث أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وأن من بينهم شخصان روسيان والثلاثة الآخرون من جنوب السودان.

وذكرت الوكالة أن الطائرة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.