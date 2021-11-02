المبعوث الأمريكي: الوضع الإنساني في إثيوبيا آخذ في التدهور

قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الثلاثاء، إن بلاده منزعجة من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا.

وحث فيلتمان، جميع أطراف الصراع في إثيوبيا على إيجاد سبل لوقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات.

وقال فيلتمان، للصحفيين، إن واشنطن ترى علامات على حدوث مجاعة قريبة، وإن القيود الحكومية هي التي تمنع في أغلب الأحوال وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.