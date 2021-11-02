دوت الخليج -

تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

تراجع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم،9ر3 نقطة وبنسبة 096ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 36ر4055 نقطة. تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقتراجع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم،9ر3 نقطة وبنسبة 096ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 36ر4055 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن قيمة التداول بلغت 944ر1مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 9ر58 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 071ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 03ر20 مليار ريال عُماني.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.