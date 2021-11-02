الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في بيروت للتشاور بشأن تصريحات قرداحي

استدعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، سفيرها في بيروت للتشاور بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن، مما خلق أزمة دبلوماسية مع الدول الخليجية.

الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في بيروت للتشاور بشأن تصريحات قرداحيوزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

واعتبرت الحكومة اليمنية أن "تصريحات قرداحي انحراف عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية".

وكانت وزارة الخارجية اليمنية سلمت الأسبوع الماضي، أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية، رسالة احتجاج على تصريحات قرداحي، معتبرة أن "هذه التصريحات تسيء للعلاقات اليمنية اللبنانية، وتتناسى جرائم الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني وانقلابها على الحكومة الشرعية ومحاولاتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، واستمرار رفضها لكل دعوات السلام، في تحد واضح للقرارات الأممية كافة".

وكان جورج قرداحي اعتبر في تصريح (قبل تعيينه وزيرا) أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

وقد خلف هذا التصريح أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج العربية، وسحبت على أثرها كل من السعودية والكويت الإمارات والبحرين، سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني.