اليمن.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 1894 شخصا

ارتفع إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في اليمن اليوم الثلاثاء إلى 1894 حالة، مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد للشهر الثالث.
وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنها سجلت سبع إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس في أربع محافظات، علاوة على 4 وفيات، مقارنة مع 8 إصابات وحالة وفاة واحدة يوم الاثنين.
وذكرت اللجنة أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 9806 إصابات، تعافى منها 6458 ولا يزال هناك 1454 حالة نشطة.
ولا تكشف جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال اليمن وغربه، عن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
ودمرت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات البنية التحتية لقطاع الصحة في بلد يعتمد 80 في المئة من سكانه على المساعدات.
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