التحالف العربي: مقتل 115 مسلحا من قوات الحوثيين بغارات في معركة مأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، مقتل 115 عنصرا من قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة قرب مدينة مأرب شرق العاصمة صنعاء.

وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، إن قواته نفذت "26 عملية استهداف لآليات وعناصر" تابعة للحوثيين في منطقتي الجوبة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مأرب والكسارة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غرب المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: "عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 115 عنصرا إرهابيا".

ويسعى التحالف إلى منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب.

وأوقعت المعارك منذ فبراير، حينما كثف الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب، مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.