السفارة الأمريكية فى أديس أبابا تجدد دعوة مواطنيها الاستعداد لمغادرة البلاد

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن السفارة الأمريكية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تجدد الدعوة لمواطنيها الاستعداد لمغادرة البلاد، بسبب تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا، وذلك فى ثانى بيان لها.
وكانت السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا، قد دعت رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة البلاد، فى ظل استمرار تصعيد الصراع العسكرى والاضطرابات الأهلية في إثيوبيا تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية بشدة.
كما أشارت إلى أن السلطات أغلقت قطاعا كبيرا من الطريق السريع الذى يربط العاصمة أديس أبابا بمدن شمال البلاد، ما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين وتعطيل الحركة، وقالت إن موظفي السفارة الأميركية ممنوعون من التحرك خارج حدود العاصمة الإثيوبية.
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