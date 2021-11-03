الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورا

دعت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فوراً، نظراً للأوضاع التي تشهدها أديس أبابا حالياً.

ووجهت الخارجية في بيان نشرته وزارة الإعلام على "تويتر" الدعوة للمواطنين الكويتيين إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في أديس أبابا لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر إلى إثيوبيا التريث وتأجيل سفرهم.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، توجيه ضربات جوية على معسكر قالت إنه تابع لتدريب عناصر جبهة تحرير تيجراي، فيما اتهم تحقيق أممي مشترك، أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وكانت أديس أبابا أعلنت الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا، حسبما نقلت رويترز عن وسائل إعلام تابعة للدولة.