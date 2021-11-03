سوريا.. اختطاف عدد من المدنيين في ريف حلب

اختطفت فصائل مرتبطة بالقوات التركية في سوريا عددا من المدنيين في منطقة عفرين بهدف الحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن مجموعات من "الشرطة العسكرية" التي تدعمها تركيا، داهمت بعض المنازل في قرية "معمل اوشاغي" في ناحية راجو بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأوضحت الوكالة أن المداهمة رافقها "إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي، قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين لابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم".
ونشرت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 15 شخصا قالت إن تلك الفصائل اختطفتهم من القرية.
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