المغرب.. 223 إصابة جدية و6 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 260 إصابة تم تسجيلها أمس.
وحسب بيانات الوزارة ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 946766 حالة.
كذلك أعلنت الوزارة عبر "تويتر" وفاة 6 حالات، مقابل خمس حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14689.
وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 927745 حالة بعد الإعلان شفاء 317 حالة اليوم.
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