ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

وحسب ما ذكرته قناة (روسيا اليوم)، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية.

وكانت الأسعار تراجعت، في وقت سابق، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية الست على استئناف المحادثات في 29 نوفمبر، في فيينا لإحياء اتفاق 2015 النووي.