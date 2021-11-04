التلفزيون السوداني: قائد الجيش يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة حمدوك

أعلن التلفزيون السوداني مساء الخميس أن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك.
وأضاف التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.
وتلقى البرهان اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.
وتعهد البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا.
ونقل مراسل RT في السودان عن مصادر مطلعة أن لقاء مرتقبا سيجمع البرهان وحمدوك.
وأضاف أن مجلس السيادة في السودان سيتم الإعلان عنه خلال 24 ساعة وسيضم 14 عضوا، وسيشمل 6 أعضاء مدنين من أقاليم السودان، و5 من المكون العسكري.
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