قرداحي: لن أستقيل دون ضمانات بتغيير موقف دول الخليج من لبنان

كشفت أوساط مقربة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن تعليقاته بعد تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال إن "قرداحي لن يستقيل وهذا الموقف لن يتغير".
وحسب موقع تلفزيون "الجديد" اللبناني فإن قرداحي ربط تقديم استقالته من منصبه بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده.
وأفادت أوساط مقربة بأن قرداحي "ينتظر اتصالا من رئيس الحكومة ليطلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الإستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية".
وأوضحت أنه شدد على أن أي استقالة دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى.
وكانت مصادر قد أفادت لـRT بأن قرداحي لن يستقيل دون ضمانات بتغيير موقف دول الخليج من لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن قرداحي ينتظر لقاء ميقاتي لمعرفة الموقف العربي والدولي من الأزمة.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد جدد دعوته لقرداحي لتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الشعارات الشعبوية، مؤكدا عزم لبنان على معالجة الأزمة الراهنة مع السعودية ودول خليجية على خلفية تصريحاته عن حرب اليمن.
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