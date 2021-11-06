وزير الاتصالات السوداني يرسم إشارة النصر بعد إطلاق سراحه

نشرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الاتصالات والتحول الرقمي في السودان المهندس هاشم حسب الرسول، بعد أن أطلق سراحه مؤخرا مع ثلاثة وزراء آخرين.
وظهر وزير الاتصالات السوداني في الصورة رفقة آخرين راسما بأصابعه الإشارة المعبرة عن النصر.
وكان التلفزيون السوداني قد أعلن مساء يوم الخميس أن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك وهم، حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.
ويوصف هاشم حسب الرسول بأنه من الخبرات والكفاءات السودانية المؤهلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان تلقى دراساته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة الماجستير في الاتصالات من جامعة كلورادو وعمل في العديد من شركات الاتصالات الكبري بأمريكا آخرها شركة "NTT Global".
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