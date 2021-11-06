القوات العراقية تطلق عملية أمنية لتعقب عناصر داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية في المناطق الفاصلة مع البيشمركة في محافظة نينوى، لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية.

وأوضحت الخلية، في بيان لها، أن “القطعات الأمنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة شرعت بعملية أمنية وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، في محافظة نينوى”.

وأضاف البيان أن “العملية الأمنية شملت تفتيش مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، في المناطق التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية”.