وزير الخارجية الفلسطيني: عباس سيلتقي بوتين في موسكو هذا الشهر

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت أن الرئيس محمود عباس سيزور موسكو في 23 نوفمبر الحالي.
وأشار المالكي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" إلى أن عباس سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال تلك الزيارة.
وأضاف الملكي أن العديد من الموفدين الرسميين الخاصين بالرئيس عباس حملوا رسائل خاصة إلى العديد من قادة الدول.
وقبل أيام صرح مصدر في الخارجية الروسية بموسكو "نخطط لإجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية"، وذلك بعد أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مؤخرا بزيارة إلى روسيا.
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