أعلنت سلطة الطاقة في غزة، اليوم السبت، توقف إمدادات السولار القطري لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى تاريخه.
وبينت سلطة الطاقة في بيان صحفي لها اليوم السبت، أنها اضطرت لتوفير سولار من السوق المحلي يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح الأحد 7/11/2021.
وأكدت أن محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة، مهددة بالتوقف في حال عدم دخول السولار القطري لتطلب التدخل العاجل لإدخال السولار القطري.
وأوضحت سلطة الطاقة أنه في حال توقفت المحطة عن العمل في نسبة العجز في إمدادت الطاقة سيصل لنحو 70%، ما يشكل عجزاً كبيراً سيؤثر على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وسيزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محطة الكهرباء بغزة مهددة بالتوقف.. والعجز قد يبلغ 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.