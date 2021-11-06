محطة الكهرباء بغزة مهددة بالتوقف.. والعجز قد يبلغ 70%

أعلنت سلطة الطاقة في غزة، اليوم السبت، توقف إمدادات السولار القطري لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى تاريخه.

وبينت سلطة الطاقة في بيان صحفي لها اليوم السبت، أنها اضطرت لتوفير سولار من السوق المحلي يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح الأحد 7/11/2021.

وأكدت أن محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة، مهددة بالتوقف في حال عدم دخول السولار القطري لتطلب التدخل العاجل لإدخال السولار القطري.

وأوضحت سلطة الطاقة أنه في حال توقفت المحطة عن العمل في نسبة العجز في إمدادت الطاقة سيصل لنحو 70%، ما يشكل عجزاً كبيراً سيؤثر على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وسيزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية.