قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية تتابعان باهتمام كبير حادثة الغرق التي حدثت في المنطقة بين تركيا واليونان، لاستجلاء الصورة وللوقوف على التفاصيل المتعلقة في هذا الحادث.
ونوه الديك في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أنه سيتم الاعلان عن أي تفاصيل تتوفر لدينا، ريثما تتضح الصورة بالتعاون مع السلطات التركية المختصة، معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع مواطنينا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية: نتابع باهتمام كبير حادثة الغرق بين تركيا واليونان ونتمنى السلامة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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