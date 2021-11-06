مفقودون من غزة جرّاء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان

فوجئ سكان قطاع غزة، اليوم السبت، بخبر غرق سفينة تقل عددا من المهاجرين الفلسطينيين، كانت تبحر من تركيا الى اليونان، هروبا من الواقع الصعب الذي يعيشونه في قطاع غزة.

وأثار تسجيل صوتي لشاب من عائلة (بربخ) وهو يتحدث لوالدته بعد نجاته من الغرق حالة من الحزن والألم في أوساط سكان القطاع الذين تداولوا التسجيل بصورة كبيرة إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وأثار التسجيل الصوتي للشاب يحيى بربخ( 24 عام ) وهو متزوج وأب لطفلين، مخاوف من احتمالية غرق عدد من الفلسطينيين في هذه الرحلة، خاصة وأن عددا كبيرا من ركابها من محافظة خان يونس ، جنوب قطاع غزة،

وعمت مشاعر الحزن على أوساط قطاع غزة بعد توارد الأنباء عن غرق قارة الهجرة، خاصة وان هذه الحادثة ليست الأولى فقد سبقها في الأعوام السابقة حوادث غرق أدت إلى غرق العشرات من سكان قطاع غزة بينهم أطفال ونساء وعائلات كاملة قبالة السواحل اليونانية والتركية والإيطالية.

وحسب التسجيل الصوتي فقد كان الشاب يخبر والدته بنجاته من الموت بعد مكوثه مع عدد من رفاقه في الماء لساعتين وأنه اعتقل لدى الشرطة التي لم يحدد هل كانت تركية ام يونانية،

وحسب التسجيل المنسوب للشاب (بربخ) فقد أكد الشاب وفاة عدد من اللاجئين بينهم أحد اصدقائه من غزة طالبا من والدته اخبار ذوي الضحية.

كما ظهر الشاب في فيديو بعد نجاته هو وعدد من أصدقائه من الحادثة بعد مكوثه في البحر ساعتين ، قبل أن تتمكن خفر السواحل من إنقاذهم.

وناشدت والدة المواطن نصر الله عبد الرحمن الفرا ، وهو أحد المفقودين على متن المركب الغارق ، السفارة الفلسطينية في تركيا وكافة الجهات المسؤولة وكل من يملك معلومات عن ابنها المفقود “أبو أدهم” التواصل معها وتطمينهم بأي معلومات عنهم.

وأوضحت أم ادهم انه حتى اللحظة لم تتصل بها أى جهة لابلاغها بمصير ابنها ورفاقه الذين تعرضوا لحادثة الغرق، مشيرة إلى أن ابنها قد تحدث مع العائلة قبل الحادثة بساعات واخبرهم بانه ينوي الخروج من تركيا إلى اليونان.

ويذكر ان العشرات من الفلسطينيين معظمهم من سكان خان يونس ، غرقوا وباتوا في عداد المفقودين، في حادثة غرق قارب للمهاجرين قرب السواحل الإيطالية في 10 سبتمبر/أيلول الذي حمل 450 مهاجراً إلى أوروبّا،

ودفعت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة والمهارة في قطاع غزة، المئات من العائلات الفلسطينية والشبان إلى الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانعدام فرص العيش الكريم .