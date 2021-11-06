اتصالات فلسطينية تركية بشأن حادث غرق مركب للمهاجرين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إنها تتابع باهتمام كبير حادثة غرق عدد من الفلسطينيين، بين تركيا واليونان.
وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، في تصريح صحفي، أن الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية تتابع باهتمام كبير حادث الغرق الذي حدث في المنطقة بين تركيا واليونان لاستجلاء الصورة وللوقوف على التفاصيل المتعلقة في هذا الحادث.
وأكد أنهم يجرون الاتصالات مع السلطات التركية المختصة، لمعرفة مصير المفقودين الفلسطينيين.
وكان مركب يقل عددا من المهاجرين من بينهم فلسطينيين من سكان قطاع غزة، غرق بين تركيا واليونان، حيث نجا عدد منهم فيما اعتبر البعض في عداد المفقودين.
وأثار تسجيل صوتي لشاب من عائلة (بربخ) وهو يتحدث لوالدته بعد نجاته من الغرق حالة من الحزن والأمل في أوساط سكان القطاع الذين تداولوا التسجيل بصورة كبيرة إلى شبكات التواصل الاجتماعي .
وأثار التسجيل الصوتي للشاب يحى بربخ 24 عام وهو متزوج واب لطفلين، مخاوف من إمكانية غرق عدد من الفلسطينيين في هذه الرحلة ، علما ان معظمهم من محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
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