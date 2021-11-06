الدولار يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عام
سجل الدولار أعلى مستوى له منذ أكثر من عام بعد أن أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة وفرت فرص عمل أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر ما جعلها تقترب من مستوى كامل من التوظيف وهو أحد شروط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "رويترز" الليلة الماضية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، إلى 94.634 بعد تقرير الوظائف وهو أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر 2020.
وارتفع الدولار، الذي زاد نحو 1 في المائة الأسبوعين الماضيين، 0.22 في المائة إلى 94.534.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5 في المائة مرة أخرى مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر واحد عند 1.34250 دولار.. وبلغ آخر انخفاض له 0.29 في المائة.
كما انخفض اليورو 0.3 في المائة إلى 1.15195 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المائة خلال الليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.