الدولار يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عام

الدولار يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عامسجل الدولار أعلى مستوى له منذ أكثر من عام بعد أن أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة وفرت فرص عمل أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر ما جعلها تقترب من مستوى كامل من التوظيف وهو أحد شروط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "رويترز" الليلة الماضية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، إلى 94.634 بعد تقرير الوظائف وهو أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر 2020.

وارتفع الدولار، الذي زاد نحو 1 في المائة الأسبوعين الماضيين، 0.22 في المائة إلى 94.534.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5 في المائة مرة أخرى مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر واحد عند ‪1.34250‬ دولار.. وبلغ آخر انخفاض له 0.29 في المائة.

كما انخفض اليورو 0.3 في المائة إلى ‪1.15195‬ دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المائة خلال الليل.