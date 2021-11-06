الرئيس الإيطالي يصل الجزائر في زيارة تستمر يومين

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، الذي وصل الجزائر في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقبال ضيف الجزائر، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش الوطني ووزير المالية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن تبون أجرى مباحثات مع نظيره الإيطالي، الذي يترأس وفداً بارزاً.

وتعتبر زيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر، فرصة سانحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والاستراتيجي بالنسبة للبلدين.

وتقتني إيطاليا أكثر من ثلث الغاز المُصدّر سنوياً من الجزائر، وتحتل المرتبة الثانية ضمن دول الاتحاد الأوروبي الممونين للجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أمس الجمعة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين.