البرلمان العربي يدين ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي

أدان البرلمان العربي محاولة الاستهداف الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية والتي نجحت في إحباط هذا الهجوم العدائي الحوثي.

وأوضح البرلمان العربي فى بيان له اليوم، أن هذا الاعتداء الإرهابي تجاه المملكة العربية السعودية يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين والأعيان المدنية، وتهديدها حياة المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها.

وطالب البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددًا تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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