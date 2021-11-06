نقابة الأطباء الليبيين تعلن إضرابا مفتوحا حتى زيادة المرتبات

أعلن رئيس النقابة العامة للأطباء فى ليبيا محمد الغوج الإضراب الشامل والمفتوح بكافة المرافق الصحية والمستشفيات اعتبارا من الغد، باستثناء حالات الإسعاف والطوارئ وإنقاذ الحياة.
وقال الغوج في تصريحات صحفية إن قطاع الصحة أصبح منهارا، ويريدون من الجهات المسؤولة أن تلتفت إلى مطالب واحتياجات هذا القطاع المهم.
وأوضح أن مطلبهم الآن، الاهتمام بقطاع الصحة من ناحية المرتبات والعلاوات والإمكانيات والتدريب والتأمين الصحي، مضيفا: "نطالب بوقفة جادة من الحكومة تجاه قطاع الصحة".
وأفاد بأن النقابة عقدت اجتماعا مع وزير الصحة ورئاسة الوزراء، وقدموا لهم وعودا بحل المشكلة، لكنهم لا يرضون إلا بشيء ملموس، مستطردا بقوله: "عقدنا اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة في طرابلس، وجميعهم أكدوا دعمهم مطالب الكوادر الطبية".
وكانت مجموعة من الأطباء والصيادلة والممرضين قد نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في طرابلس، ورفعوا لافتات تطلب زيادة الأجور، وذلك بعدما رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تفعيل القرار 885 القاضي بزيادة أجورهم، رغم أن الحد الأدنى لأجر الطبيب 700 دينار فقط.
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