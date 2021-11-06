ذكر "المرصد السوري" أن 7 أشخاص لقوا حتفهم بانفجار لغم من مخلفات الحرب في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.
وأفاد "المرصد السوري" نقلا عن مصادره بأن لغما انفجر بسيارة في منطقة الدوة على أحد الطرق البرية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من كان على متنها وهم امرأتان وطفل صغير و4 شبان.
وذكر أن فتاة لقيت مصرعها في انفجار قنبلة يدوية في ناحية صبورة بريف سلمية الشمالي.
ووفقا للمرصد، بلغ عدد الذين قتلوا جراء انفجار الألغام والعبوات وانهيار الأبنية المتصدعة من آثار الحرب في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري منذ يناير 2019 وحتى تاريخه، 626 شخصا بينهم 82 امرأة، و224 طفلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء بانفجار لغم من مخلفات الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.