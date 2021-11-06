السعودية.. تنظيم حملة للتوعية بحماية النمر العربي

نظمت مدن عديدة بالسعودية، اليوم السبت، مبادرة تضمنت السير مسافة 7 كيلومترات، للتوعية بحماية النمر العربي. والمبادرة هي إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات، وأقيمت على طريق الملك سلمان بمنتزه النخيل، بمدينة عرعر. وتهدف المبادرة التطوعية، إلى التوعية بضرورة حماية القطط البريّة المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، حسب وكالة "واس".

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