الرئيس العراقي: لا نقبل جر العراق إلى الفوضى

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق.
وأشار صالح في تغريدة له على تويتر اليوم الاحد، أنه لانقبل بجر العراق الى الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري، داعيا الى وحدة الموقف بمجابهة الاشرار المتربصين بامن هذا الوطن وسلامة شعبه
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.
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