أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء.
وأضاف، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء”،مؤكدا قيام القوات الأمنية بإجراءات حفظ النظام.
وشدد على أنه تم فتح تحقيق لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيرة المفخخة، مشيرا الى أن الاجهزة الامنية والاستخبارية باشرت بجمع الادلة.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش العراقي يحقق لمعرفة مكان انطلاق الطائرة التي حاولت استهداف رئيس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.