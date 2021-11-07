الجيش العراقي يحقق لمعرفة مكان انطلاق الطائرة التي حاولت استهداف رئيس الوزراء

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء.

وأضاف، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء”،مؤكدا قيام القوات الأمنية بإجراءات حفظ النظام.

وشدد على أنه تم فتح تحقيق لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيرة المفخخة، مشيرا الى أن الاجهزة الامنية والاستخبارية باشرت بجمع الادلة.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.