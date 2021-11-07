موسم الرياض 2021 ينظم مهرجان الرياض للألعاب الأكبر من نوعه في العالم

ينطلق مهرجان الرياض للألعاب بنسخته الثانية في 12 نوفمبر الحالي، ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه، تحت شعار "اكتشف، ألعب، تسوق". ويعد المهرجان الأكبر من نوعه في العالم، وأحد أضخم المهرجانات المختصة بمجال الألعاب، حيث يستقطب العائلات والأطفال ويقدم تجربة فريدة لهم.
يأتي المهرجان ضمن فعاليات منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية. ويمثل المهرجان تجربة ترفيهية رائعة للعائلات تفوق كل توقعاتهم، حيث يحمل مفاجآت عديدة منها إطلاقه ألعابًا عالمية لأول مرة تجذب جميع الأعمار، وسط نشاطات تفاعلية مع الشخصيات العالمية المحبوبة لدى الأطفال، ومشاركة أشهر الماركات المختصة في الألعاب، التي تناسب جميع الأذواق، إضافة إلى تمكين الزوار من التسوق واغتنام فرص العروض والتخفيضات الكبرى، من خلال تخصيص منطقة بيع بالتجزئة توفر ألعاب الأطفال من علامات تجارية مختلفة.
وتشمل أبرز الشركات الموجودة في المهرجان: ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو، شركة Moonbug المسؤولة عن إنتاج برامج الأطفال الترفيهية، شركة MGA للألعاب، شركة pocket.watch.
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