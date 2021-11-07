القوات العراقية ترفع صاروخا لم ينفجر من منزل الكاظمي

أفادت وسائل اعلامية في العراق، اليوم الأحد، بأن القوات العراقية رفعت صاروخا لم ينفجر من منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وذكرت ، أن الفرق المختصة بمكافحة المتفجرات، رفعت صاروخا لم ينفجر من منزل الكاظمي، وهو أحد الصواريخ التي استهدفت منزله الليلة الماضية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، إصابة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في محاولة الاغتيال التي تعرض لها.