إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الليبية بداية من الغد

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، عن البدء اعتبارا من غدا الإثنين بفتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة ومجلس النواب.

وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي، أنه ابتداءا من الغد سيتم الشروع في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين، الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى استمرار قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما سيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب حتى 7 ديسمبر القادم.

وأكد السايح أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيقتصر على فروع المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية.

ودعا جميع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات لجان القبول والاعتماد وتقديم المستندات المطلوبة دون أي تأخير.

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أنه سيتم البدء في عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، وفي عملية تعد الأولى من نوعها، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مراكز الانتخاب ابتداء من يوم الغد، الإثنين 8 نوفمبر، وستستمر هذه العملية حتى 28 من هذا الشهر، وسيتم خلالها توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مركز انتخاب منتشرة في أرجاء البلاد.

ودعا الناخبين إلى ضرورة التوجه نحو مراكز الانتخاب المسجلين بها بالمستندات التي تثبت هويتهم لاستلام البطاقات الصادرة بأسمائهم.

وأكد السايح أن المفوضية تتعرض إلى حملة من التضليل والتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين فيها، متابعاً: “نؤكد للجميع أننا لن نخذل شعبنا وسنبذل ما في وسعنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولن نتهاون مع من يحاول العبث بإجراءاتنا أو التأثير على مخرجاتها”.