إطلاق الهوية المرئية الجديدة لوزارة الدفاع الإماراتية

أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، أحمد بن محمد البواردي، إطلاق الهوية المرئية الجديدة لوزارة الدفاع وأعلام وشعارات وشارات الوزارة والقوات المسلحة بناء على القرار الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي ذلك متزامنا مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي ويوم العلم، وذلك بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وكبار قادة وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وقال البواردي، في كلمه له بهذه المناسبة: “نطلق اليوم الهوية المرئية لوزارة الدفاع لتواكب طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء المنظومة الدفاعية الجديدة.. نبارك للجميع ونثمن جهودكم ومساهماتكم التي بلا شكّ مصدر فخرٍ لنا ولدولة الإمارات العربية المتحدة، أدعو الله لكم بالتوفيق والسداد في تحقيق الأهداف المنشودة”.

وأضاف: “لقد ضاعف من أهمية هذه المناسبة تزامنها مع ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم ليواصل مسيرة الإنجازات الريادية التي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تحت راية وطنية تعبر عن الإنجازات الريادية التي حققتها الإمارات في مختلف المجالات وعلى مستوى المحافل الدولية، ليبقى هذا الوطن منارة تضيء نوراً وتقدماً وحضارة لا تعرف المستحيل.

وأكد البواردي أن هذا اليوم يعتبر علامة فارقة في تاريخ الإمارات ومحطة انطلاق لوزارة الدفاع بمنظومتها الجديدة نحو مستقبل واعد من خلال استشرافها للمستقبل، ومواكبتها للمتغيرات، وهو ما يعد جزءا من ثقافتها ودورها في السنوات الخمسين المقبلة ما يفتح الطريق أمام بناء جيش عصري قوي يواكب مسيرة التنمية الوطنية من خلال عملية التطوير الشاملة التي سيطلقها الهيكل الجديد للدفاع والتي تعزز من قوة ومنعة قواتنا المسلحة وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة ومرونة وفعالية وستكون قوة دافعة لتمكين قطاع الدفاع وصناعاته المرافقة من تبنى أحدث المعايير التقنية والتكنولوجية.

وبدأت وزارة الدفاع تطبيق وارتداء هويتها المرئية الجديدة بجميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.