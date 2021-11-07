ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في نيجيريا إلى 42 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى من 21 طابقا في لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، الإثنين الماضي، إلى 42 قتيلا، بينما تم إنقاذ 15 شخصا، وفقا لحاكم الولاية.

وقال الحاكم باباجيدي سانو-أولو: “انتشلنا في المجموع 42 جثة وهناك 6 أشخاص آخرين عثرنا عليهم أحياء كانوا في الموقع عندما انهار المبنى.. وهذا يرفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى 15″.

وانهار المبنى في حيّ إيكويي الفخم في لاجوس عندما كان عشرات العمّال في موقع البناء.

وتتكرر حوادث انهيار المباني في نيجيريا، التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول أفريقيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مساكن متهالكة ويتم انتهاك قوانين البناء بشكل دائم.

ولم يُعرف عدد الأشخاص الذيم كانوا موجودين في الموقع لكن سانو-أولو قال إن هناك 49 عائلة تبحث عن مفقودين، وإن اختبارات الحمض النووي جارية على بعض الجثث التي يصعب التعرف عليها”.

ووعد الحاكم بتقديم مساعدات مالية للعائلات لتنظيم جنازات وكذلك للناجين.

وقالت السلطات إن جهود البحث والإنقاذ ما زالت جارية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن الحاكم أنه سيقوم بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الانهيار ومنع انهيارات مماثلة في المستقبل.

وإيكويي من أكثر المناطق السكنيّة والتجاريّة تميّزا في لاجوس.