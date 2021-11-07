إعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى روما وميلانا.. ديسمبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد، عن بدء إعادة تشغيل رحلاتها التجارية الى روما وميلان اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا لكل وجهة.
وأضافت الخطوط الكويتية إن رحلاتها إلى روما سيعاد تشغيلها اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأربعاء والجمعة.
وأكدت الخطوط ان الرحلات إلى ميلان يعاد تشغيلها اعتبارا من 2 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين اسبوعيا يومي الخميس والسبت وكانت الخطوط الكويتية قد أعادت تشغل وجهات دائمة وصيفية منذ منتصف يونيو الماضي وهي لندن وسراييفو وباريس وجنيف وميونيخ وفرانكفورت وطرابزون وبودروم وتبليسي وملقا والقاهرة وامستردام ومومباي ودلهي وكوتشي ومدراس وتريفاندروم وبنغالور واحمد اباد واسلام اباد ولاهور وكولومبو ودكا ونيويورك وباكو.
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